Il vescovo Gianrico Ruzza in visita alla capitaneria di porto di Civitavecchia

Civitavecchia - Ad accoglierlo il comandante Francesco Tomas

Civitavecchia – Questa mattina il vescovo di Civitavecchia e Tarquinia, Gianrico Ruzza, accompagnato da Cono Firringa e dal cappellano militare Massimo Carlino, ha fatto visita alla sede della capitaneria di porto di Civitavecchia.

Il vescovo, accolto dal comandante, capitano di vascello Francesco Tomas, ha avuto modo di ringraziare gli uomini e le donne della guardia costiera di Civitavecchia per il servizio assicurato per il porto e per la sua comunità.

Nel corso della visita, improntata in un clima di grande cordialità, Ruzza ha espresso la propria particolare vicinanza alla realtà portuale civitavecchiese, sottolineando il sostegno spirituale nei confronti di tutto il comparto marittimo che, profondamente interconnesso alla città, al pari dell’intero Paese, sta fortemente subendo la crisi dovuta all’emergenza sanitaria in corso.

Al termine della visita, il vescovo, accolto in assemblea dal personale della capitaneria, ha rivolto il proprio saluto e impartito la propria benedizione, augurando di mantenere quel “sorriso accogliente” che ha potuto personalmente constatare nel corso della cerimonia per il proprio insediamento, un sorriso foriero di serenità e dialogo costruttivo.

19 agosto, 2020