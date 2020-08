“Con il vescovo Lorenzo Chiarinelli se ne va un uomo di pace e di scienza”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il ricordo dell'archeologo Alberto Pichardo: "Mi dispiace solo non aver trascorso più tempo con lui"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ricordo bene il giorno quando ci incontrammo a piazza del Gesù. Era il giorno dell’inaugurazione di San Pellegrino in fiore 2010. Monsignor Lorenzo Chiarinelli faceva parte del corteo d’inaugurazione. Mi vide e mi salutò affettuosamente dicendomi di andare con lui. Mi prese per mano e camminammo per tutto il quartiere di San Pellegrino, parlando di Alessandro IV e del progetto di geofisica per il Colle del duomo.

Monsignor Chiarinelli mi diede consigli, rassicurazioni, avvertenze, parole di sostegno e forza: “Lo scienziato è come un minatore – mi disse – passa tanti periodi al buio e nella solitudine, ma quando esce del tunnel della ricerca, con il diamante della sapienza, gode infinitamente della luce di Dio”. Questa è una delle tante frasi che mi ha detto che si sono impresse a fuoco nel mio cuore e nella mia mente.

Un’ammirazione scientifica reciproca. Mi diceva anche che avevo “la forza di un vulcano” che mi aveva spinto a studiare e lavorare al servizio della storia di Viterbo, alla quale Chiarinelli era tanto attento.

Chiarinelli ha voluto e istituito l’archivio diocesano con il fondamentale aiuto del professor Osbat, dandogli una sede degna dove accoglierlo e permettere a tutti di studiare i documenti che conserva. Un vescovo legato a. Monsignor Del Ciuco, di cui promosse tutte le opere e le iniziative, come ad esempio la creazione del museo diocesano e la sistemazione delle sale di Palazzo dei papi.

La sua passione, il suo interesse e la sua sapienza era tutto. “È col sapere – ricordava sempre Monsignor Chiarinelli – che si raggiunge Dio”.

Le omelie di Chiarinelli erano delle vere lezioni di morale e sapienza cristiana. Ricordo bene quella della notte di Natale del 2004. Era il mio primo anno a Viterbo. Ero giovanissimo e andai alla messa accompagnato dai miei genitori. Eravamo all’ultimo banco. Ricordo bene il freddo che faceva, così come ricordo altrettanto bene il calore delle sue parole quando parlava di 2pace tra gli uomini”.

La pace sia adesso con lui. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi dispiace solo di non aver trascorso più tempo con lui. Un forte abbraccio, Padre Lorenzo.

Alberto Pichardo

Archeologo

