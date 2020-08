“Via Borgo Vecchio chiusa da un mese”

Vetralla - Roberto Tomassini: "Basta con questo scaricabarile"

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Da ormai un mese via Borgo Vecchio è chiusa a causa di lavori fatti da Talete su una fogna.

Durante tale intervento la ditta sembrerebbe aver danneggiato una cantina privata. Ad oggi Talete ed il Comune si rimpallano la competenza della tombatura della stessa cantina.

Il piccolo tratto di strada chiuso è fondamentale per la viabilità del paese in quanto costringe i cittadini a dover fare un giro di chilometri per tornare su piazza Marconi.

Al momento non è dato sapere quando la strada verrà riaperta. Pertanto ora basta con questa inerzia e questo scaricabarile, l’amministrazione intervenga e faccia quanto necessario per ripristinare la strada è la viabilità, consenta di nuovo un normale accesso ai residenti, poi successivamente vadano ad accertare chi deve pagare i lavori.

I cittadini stanno pagando con enormi disagi questa inerzia ed è urgente un intervento immediato.

Roberto Tomassini

Noi per Vetralla – Zelli sindaco

20 agosto, 2020