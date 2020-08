Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - L'assessora Allegrini (Viabilità) avverte: situazione seria, vanno trovati soldi per gli interventi

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Via Maria Santissima Liberatrice sta diventando pericolosa, dovrà essere chiusa”. Non una bella prospettiva per la centrale e trafficata strada di collegamento in pieno centro storico, ma l’assessora ai Lavori pubblici Laura Allegrini avverte: la situazione è seria.

“Come assessorato alla Viabilità – avverte Allegrini in consiglio comunale – se non si effettuano gli interventi necessari, fra qualche mese dovrà essere chiusa. Una soluzione va trovata, sta diventando pericolosa.

La via non fa parte dell’elenco predisposto nel 2018 dall’amministrazione Michelini, che aveva imposto la velocità delle auto ridotta a 30 chilometri orari”.

Non ancora. “La inseriremo – anticipa Allegrini – e se non interverranno novità dovrà essere chiusa”.

In altre parole, l’assessora invita a mettere i fondi su un progetto che c’è già. “Per la completa ripavimentazione della strada – spiega Allegrini – il posizionamento di sampietrini a piazza della Trinità e il rifacimento anche di piazza San Faustino. Il costo previsto è pari a 800mila euro”.

Non è detto che vadano spesi tutti insieme.

“Il progetto esecutivo è pronto e sta nel piano triennale delle opere. Il consiglio comunale può decidere se finanziare tutto per intero, accendere un mutuo o procedere a stralci, partendo da una delle due piazze o dalla strada”.

Altrimenti, si chiude.

5 agosto, 2020