Via Vicenza, stop alle macchine dalle 21 de 3 settembre

Viterbo - Nel tratto compreso tra via Pasubio e via Brenta

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione e divieto di sosta in via Vicenza, nel tratto compreso tra via Pasubio e via Brenta, a partire dalle ore 21 del prossimo 3 settembre, fino al termine dei lavori.

I provvedimenti riguardanti sia la sosta che il transito veicolare si rendono necessari per la sosta di una piattaforma aerea, la cui autorizzazione è stata richiesta dalla società Telebit (ord. n. 249 e ord. n. 251 del 27/7/2020, VII settore).

Comune di Viterbo

31 agosto, 2020