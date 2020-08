Viterbo - Intervento degli agenti di polizia

Viterbo – Violenta lite tra fidanzati a via Annio.

Gli agenti di polizia di Viterbo sono intervenuti per sedare una animata discussione tra due conviventi in via Annio.

Sarebbero stati i vicini, impressionati dalle urla, a chiamare le forze dell’ordine.

Sul posto, gli agenti hanno provato a ristabilire la calma.

29 agosto, 2020