Violenze sessuali ai corsi di energia positiva, guru in manette

Montepulciano - Disposto l'obbligo di dimora per la presunta complice - I fatti tra il 2016 e il 2018

Montepulciano – Violenze sessuali ai corsi per ritrovare la propria energia positiva, guru in manette.

Per questo è stato arrestato un uomo di 46 anni di Siena, mentre è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora per la compagna all’epoca dei fatti, una donna di 50 anni originaria del Veneto. L’ordine di custodia cautelare, emesso dal tribunale di Firenze, è stato eseguito dalla squadra mobile di Firenze e da quella di Siena, coordinate dal servizio centrale operativo di Roma.

Secondo l’accusa, i due indagati, in concorso, avrebbero approfittato della vulnerabilità psicologica di numerose persone che li raggiungevano per apprendere presunte teorie energetiche utili a fronteggiare esperienze negative in ambito familiare, sentimentale e, più in generale, nei rapporti relazionali che limitavano la loro autonoma capacità di autodeterminazione. In realtà per la polizia, dietro questi incontri sarebbero state compiute violenze sessuali tra il 2016 e il 2018.

A far scattare le indagini dalla denuncia di una madre preoccupata dagli atteggiamenti del figlio, completamente assorbito dall’associazione, alla quale aveva consegnato già 8 mila euro.

21 agosto, 2020