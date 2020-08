Virginia Raggi: “Vado avanti, mi ricandido”

Roma - La sindaca tenta il bis per le elezioni della prossima primavera

Roma – Virginia Raggi tenta il bis. La sindaca di Roma a sorpresa ha comunicato ai consiglieri grillini la decisione di correre ancora per il Campidoglio: l’annuncio è arrivato durante la consueta riunione di maggioranza del lunedì.

Le elezioni per la capitale sono attese per la primavera del 2021.

“Virginia Raggi ci ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma”, ha scritto su Facebook il consigliere regionale M5s Paolo Ferrara. “Ci ha detto che non ci sta ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. ‘Sono convinta che dobbiamo andare avanti’, ha aggiunto. Le sue parole sono verità”, ha concluso Ferrara.

11 agosto, 2020