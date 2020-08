Viterbese: per il dopo Calabro spunta il nome di Maurizi

Sport - Calcio - Tra i papabili come allenatore insieme a Pochesci e Caneo

Viterbo – Viterbese: per il dopo Calabro spuntano i nomi di Pochesci, Caneo e Maurizi.

Lunedì pomeriggio si è chiusa l’era Calabro alla Viterbese, con l’annuncio della risoluzione consensuale del contratto tra il tecnico e la società.

Antonio Calabro, salvo sorprese dell’ultim’ora, dovrebbe approdare al Catanzaro.

Ora è toto allenatore per la panchina del Rocchi.

Tre i nomi che la fanno da padroni ma al momento ancora nulla di ufficiale.

I tre papabili sono Sandro Pochesci, Bruno Caneo e Agenore Maurizi.

Il primo è l’ex allenatore di Casertana e Bisceglie in serie C e della stessa Viterbese nel 2006/2007 in C2 mentre Bruno Caneo è l’ex tecnico del Rieti.

Nelle ultime ore ai prime due papabili si è affiancato Agenore Maurizi.

Maurizi nato a Colleferro è un ex calciatore di calco a 5 ed ex calciatore.

Negli ultimi tre anni ha guidata la Regina e il Teramo in serie C e dal 22 ottobre 2019 al 1 luglio 2020 il Latina in serie D.

Al momento non ci sono certezze, soltanto voci, e la Viterbese è ancora ufficialmente alla ricerca del nuovo tecnico.

4 agosto, 2020