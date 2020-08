Viterbese, ritiro quasi finito ma il mercato non decolla

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Alla vigilia del ritorno a Viterbo la squadra è la stessa che il 18 agosto è partita per Cascia - Oggi Rossi si unirà al gruppo ma La Rosa è incompleta in tutti i reparti

Cascia – (s.s.) – Nomi tanti, acquisti (ancora) pochi.

Il ritiro della Viterbese si sta per concludere con la stessa squadra partita per Cascia il 18 agosto.

La rosa, allora incompleta in tutti i reparti, è rimasta tale con la conseguenza che uno dei momenti più importanti della stagione, quello in cui si gettano le basi per l’annata calcistica, risulterà utile solamente ai presenti.

Gli unici innesti pre-ritiro, comunicati l’8 agosto, sono quelli di Aimone Calì e Paolo Cerroni (per lui si prefigura uno stop di qualche mese), mentre Alessandro Rossi raggiungerà i nuovi compagni a partire da oggi, alla vigilia del ritorno a Viterbo.

Il mercato di C bloccato un po’ ovunque e la finestra estiva che aprirà soltanto il primo settembre di certo non aiutano, ma al momento Agenore Maurizi può contare su pochi uomini e il discorso legato all’amalgama del gruppo è rimandato a giorni migliori. Di sicuro, allo stato attuale, ai gialloblù mancano almeno un portiere, due centrali di difesa, due o tre esterni di centrocampo e un giovane attaccante di scorta. Molti dei quali da dover utilizzare come titolari.

Con il weekend alle porte e l’amichevole con la Roma primavera in programma domenica, ulteriori sviluppi sul mercato sono attesi non prima dell’inizio della prossima settimana.

Samuele Sansonetti

La formazione attuale

Viterbese (3-5-2): Maraolo; Bianchi, Markic, Baschirotto; De Santis, Palermo, De Falco, Bensaja, Simonelli; Tounkara, Rossi.

Panchina: Biggeri, Scalera, Ricci, Cerroni, Sibilia, Bezziccheri, Antezza, Urso, Calì.

Allenatore: Agenore Maurizi.

28 agosto, 2020