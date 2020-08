Viterbese, Rossi ancora non è arrivato agli allenamenti di Cascia

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - L'attaccante, annunciato mercoledì, non ha mai lavorato con i nuovi compagni

di Samuele Sansonetti

Cascia – La seduta “d’esordio” di Alessandro Rossi tarda ad arrivare.

Il giovane attaccante, infatti, non è ancora sceso in campo nel corso del ritiro di Cascia, dove la Viterbese si sta allenando da una settimana.

L’annuncio, piuttosto laconico, da parte del club di via della Palazzina è arrivato mercoledì: “Sono stati programmati i tamponi per il calciatore di proprietà della Lazio, che raggiungerà i suoi nuovi compagni non appena saranno completati i protocolli sanitari previsti”.

A cinque giorni di distanza il giocatore originario di Viterbo, figlio del capofacchino Sandro, non si è ancora visto anche se il ritardo potrebbe essere causato dai tempi burocratici dei controlli medici.

Il tampone, assicurano fonti vicine al club gialloblù, è stato effettuato venerdì ed è risultato negativo. Tra oggi e domani la presenza (o meno) di Rossi sul rettangolo verde in Umbria risolverà il piccolo mistero.

24 agosto, 2020