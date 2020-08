Viterbese, i tifosi chiedono a gran voce il ritorno di Pini

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - Il club è in cerca di un portiere e i supporter fanno il tifo per il giovane toscano

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Viterbo – La Viterbese cerca un portiere e i supporter fanno il tifo per Roberto Pini.

Con Matteo Biggeri e Massimiliano Maraolo già in rosa e il giovane Gabriele Benvenuti destinato alla Berretti, il club di via della Palazzina deve completare il pacchetto di estremi difensori con un solo giocatore.

Sul taccuino del presidente Marco Romano e del consulente Franco Zavaglia ci sono quattro o cinque nomi. Alcuni contatti sono già stati avviati ma una buona parte della tifoseria, via social, ha espresso la propria preferenza chiedendo il ritorno del giovane toscano che fu il titolare dell’ultima stagione in serie D. Quella culminata con la vittoria di campionato e poule scudetto.

In gialloblù per quattro stagioni (in mezzo una parentesi all’Arzachena), Pini ha salutato la Tuscia in estate dopo la scadenza del contratto e per una decina di giorni si è allenato al centro sportivo di Roselle con il Grosseto. Martedì 18 agosto, poi, la decisione a sorpresa del club toscano di non tesserarlo per via del suo status da over.

Da qui l’idea di alcuni tifosi della Viterbese: riportare il portiere a Viterbo, in quella che ormai considera la sua seconda casa, e puntare su di lui durante il campionato che prenderà il via domenica 27 settembre.

Se la proposta rimarrà tale o si trasformerà in trattativa sarà più chiaro nei prossimi giorni. Intanto, sembra che alcuni tifosi si siano mossi anche di persona per sottoporre la questione al presidente.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











21 agosto, 2020