“Viterbese, tutti negativi i tamponi alla squadra”

Sport - Calcio - Mercoledì 12 agosto calciatori e staff tecnico saranno sottoposti al test sierologico e di nuovo a quello molecolare

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La società U.S. Viterbese 1908 comunica che, adottando i protocolli sanitari per la ripresa in sicurezza degli allenamenti collettivi, ha attivato le misure necessarie per valutare sia lo stato di salute generale di atleti e staff tecnico sia l’assenza di positività al Covid-19.

Pertanto si rende noto che i test molecolari (tamponi) effettuati allo stadio “Rocchi” dall’azienda sanitaria locale di Viterbo hanno dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra.

Nella giornata di mercoledì 12 agosto calciatori e staff tecnico saranno sottoposti, inoltre, a test sierologico e nuovamente ai test molecolari.

U.S. Viterbese 1908

Condividi la notizia:











9 agosto, 2020