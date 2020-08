Viterbo: anche ad agosto aperti tutti e sei gli uffici postali della città

Cronaca - In due sedi orario continuato fino alle 19,05 per tutto il mese

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Anche ad agosto Poste Italiane continuerà a garantire i servizi per residenti e turisti, con l’apertura di tutti i 6 uffici postali di Viterbo.

In particolare, con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 saranno (il sabato fino alle 12.35) saranno sempre aperte le sedi di Viterbo Centro(Via Filippo Ascenzi 5 ) e Viterbo 1 (Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 9). Consueta apertura “monoturno” dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) per gli uffici postali di Viterbo 2 (Via Monte Cervino 13 ), Viterbo 3 (Via Alessandro Volta 22), Viterbo 4 (Strada Teverina 5 ) e Viterbo 5 (Piazza Castel Dell’Ovo 8).

A disposizione della clientela anche gli ATM Postamat, collocati in tutti gli uffici postali della città e disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e tutte le operazioni consentite.

Poste Italiane ricorda inoltra che per tutti gli uffici postali di Viterbo e per ulteriori 13 della provincia è ora possibile prenotare il proprio turno allo sportello con WhatsApp, direttamente dal cellulare. Per richiedere il ticket elettronico è sufficiente memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e avviare una chat digitando qualsiasi testo, al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket. In alternativa, è possibile ottenere il ticket elettronico tramite l’app “Ufficio Postale” oppure sul sito poste.it. E’ possibile pianificare la visita in ufficio sia per il giorno corrente sia per il giorno successivo.

In questi uffici, inoltre, sempre in modo contingentato e in relazione agli spazi disponibili nelle sale al pubblico, è nuovamente possibile attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. Per facilitare la gestione e l’utilizzo degli spazi, negli uffici abilitati è stata predisposta una segnaletica orizzontale che indica alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale.

L’Azienda coglie infine l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di appositi strumenti di protezione individuale.

Per consultare il calendario degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

6 agosto, 2020