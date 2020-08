Vitorchiano, nei primi sette mesi dell’anno raccolta differenziata all’80,5%

Ambiente - L'assessore all'Ambiente Federico Cruciani: "I cittadini sono i veri protagonisti del buon funzionamento del sistema"

Condividi la notizia:











Vitorchiano – Riceviamo e pubblichiamo – Nei primi sette mesi del 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nel comune di Vitorchiano si assesta all’80,5%, un risultato più che lusinghiero secondo l’amministrazione comunale.

“Dopo un ottimo 2019 – ricorda l’assessore all’Ambiente Federico Cruciani – registriamo ulteriori conferme sull’andamento della raccolta differenziata, in particolare se consideriamo che questi dati vanno anche inseriti in un contesto sociale ed economico fortemente condizionato dai limiti e dalle regole derivanti dall’emergenza Covid-19.

Ringraziamo nuovamente tutti i cittadini di Vitorchiano, che restano i veri protagonisti del buon funzionamento del sistema di raccolta, per il costante impegno anche in questo complicato periodo. Un ringraziamento, inoltre, anche agli operatori dell’impresa affidataria che svolgono ogni giorno, con professionalità, il loro lavoro di ritiro dei rifiuti sul territorio“.

Raggiunta e superata la soglia dell’80%, ora l’obiettivo dell’amministrazione comunale è consolidarla riducendo ulteriormente la quantità pro capite di rifiuto indifferenziato. Nel 2019 ogni cittadino di Vitorchiano ha prodotto circa 1,2 chili a settimana (circa 62,77 chili annuali), migliorando il dato del 2018 che era di 2,24 chili a settimana (circa 116,55 annuali). Per il 2020 l’obiettivo è scendere ad una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato annuo di 55 chili, equivalente a poco più di 1 chilo procapite per settimana.

“Il risultato è ambizioso ma sicuramente alla nostra portata – continua Cruciani – raggiungibile mantenendo una percentuale media di raccolta differenziata superiore all’80%. Il sistema indiretto di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato, introdotto ad inizio 2019, sta dando i suoi frutti, rendendo Vitorchiano uno dei comuni più ‘ricicloni’ della regione Lazio. I cittadini stanno vincendo una sfida, accettando le novità introdotte nel 2019 per migliorare il buon impianto esistente; una rivoluzione positiva, costruttiva e condivisa volta a migliorare il sistema di raccolta rifiuti nel suo complesso, a vantaggio dell’intera collettività“.

A supporto delle attività quotidiane c’è anche l’app gratuita per smartphone Junker, attivata anch’essa nel 2019, che permette di riconoscere i rifiuti aiutando l’utente a differenziarli al meglio (basta peraltro selezionare “Vitorchiano” per avere a portata di mano tutte le indicazioni, prevaricare dal comune, sulla gestione del servizio nel nostro paese).

“Rispettare l’ambiente – conclude il sindaco Ruggero Grassotti – rispettare le norme e contenere i costi di conferimento in discarica aumentati del 30% nel 2019 per la frazione di rifiuto ‘secco e indifferenziato’ e del 13% per la frazione dell’umido organico, sono le linee seguite da questa amministrazione con l’obiettivo di lasciare ai nostri figli un mondo migliore di come l’abbiamo trovato”.

Comune di Vitorchiano

Condividi la notizia:











18 agosto, 2020