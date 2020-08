Vittorio Sgarbi inaugura la mostra permanente di Gino Bernardini

Tuscania - Il critico d'arte: "Dipinge senza pennello, è una magia perché dalle mani escono luce e colore"

Tuscania – Riceviamo e pubblichiamo – Il professor Vittorio Sgarbi a Tuscania, sabato 1 agosto, per inaugurare la mostra permanente e personale dell’artista Gino Bernardini.

L’evento seguito in diretta anche sui social, ha visto la partecipazione di alcuni tra gli amici più intimi dell’artista oltre che della sua famiglia al completo. Ospite d’onore per il taglio del nastro il professor Vittorio Sgarbi.

Poche settimane fa Bernardini era stato selezionato e aveva esposto le sue migliori opere presso i Magazzini del sale a Cervia per la rassegna artistica “I mille di Sgarbi-Lo stato dell’arte contemporanea” raccogliendo enormi soddisfazioni.

“Nell’agenda di questa settimana – ha dichiarato Sgarbi – oltre ai miei impegni in Parlamento, in cui mi sono mostrato nella mia dimensione più umana e passionale, c’era un appuntamento a Tuscania che dava per me il segno di una ripresa delle attività sospese in questi mesi. L’inaugurazione di oggi rientra in un’abitudine ripresa, ma allo stesso tempo è una prima volta dopo tanto tempo”.

Dopo avere raccontato l’interesse da un punto di vista artistico ed aver ricordato la sua passata volontà di essere sindaco della perla della Tuscia, l’onorevole Sgarbi ha commentato le opere di Bernardini, esternando grande stima e apprezzamento per l’uomo e la sua mano.

“Avevo visto Bernardini a Cervia, nella seconda edizione dei Mille di Sgarbi – ha spiegato il professore – e mi aveva detto della sua particolare tecnica: dipingere senza pennello. Tutto ciò appare come una magia, cioè dalle mani escono luce e colore. Io sono felice di avere ripreso la mia attività di critico d’arte venendo oggi a Tuscania passando da un amico che con la sua opera spero possa ricevere la giusta attenzione nella Tuscia e a livello internazionale”.

Un particolare modo di interpretare la natura, quello del pittore, che la racconta attraverso sezioni quasi tridimensionali di paesaggi, i quali avvolgono completamente l’osservatore, portandolo in una dimensione nuova e passionale.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso, prima tra tutti la mia famiglia – ha dichiarato Bernardini – e tutti coloro che oggi sono qui per celebrare questo momento. E’ veramente un onore averla qui professore dopo circa trent’anni di attività artistica, in cui ho raccolto grandi soddisfazioni e premi in diverse manifestazioni di livello. Sono naturalmente molto felice di poter condividere questo importante momento con i miei concittadini e amici”. Presente all’inaugurazione anche l’assessore Stefania Nicolosi, in rappresentanza del comune di Tuscania.

4 agosto, 2020