Vivai e sementi, apre un nuovo corso di laurea all’Unitus

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di laurea triennale professionalizzante in Produzione sementiera e vivaismo organizzato dal dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell’Università degli studi della Tuscia per l’anno accademico 2020/21.

Si tratta del primo corso di laurea professionalizzante in Italia nel settore agrario ed è nato per rispondere alle esigenze delle aziende sementiere e vivaistiche, soprattutto nella programmazione e nella gestione della produzione di sementi e di giovani piante di elevata qualità.

L’obiettivo è formare tecnici laureati in grado di inserirsi nel mondo del lavoro immediatamente dopo il conseguimento del titolo attraverso un percorso di studi che include didattica in aula, laboratorio e lavoro sul campo e infine stage in azienda.

Hanno aderito al corso Assosementi, Associazione nazionale vivaisti esportatori e numerose aziende sementiere e vivaistiche nazionali, nonché con il Consiglio dell’ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Per iscriversi al test di ingresso basta accedere alla pagina del corso dalle sezioni test di ingresso e iscriviti a Unitus – test di ingresso completamente online.

La scadenza delle iscrizioni è fissata alle 10 del 28 agosto.

