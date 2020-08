Volley life, dopo Marco Piscopo arriva Luca Genna

Sport - Pallavolo - La società del presidente Stefano Caporossi si aggiudica le prestazioni del forte schiacciatore

Viterbo – Luca Genna schiaccerà per la Volley life Viterbo.

Altro colpo di mercato messo appunto dalla società viterbese del presidente Stefano Caporossi, che dopo l’ingaggio del centrale Marco Piscopo pensa a rinforzare il reparto arato degli schiacciatori.

“Sono molto contento dell’arrivo di Luca – racconta coach Matteo Antonucci –. E’ un rinforzo di grande spessore sia da un punto di vista tecnico che umano. Ho avuto modo di parlare con Luca genna e condividere la sua disponibilità verso un progetto sportivo che comincia a concretizzarsi nella varie sfaccettature.

Da un lato la serie B che inizia a definirsi come gruppo squadra, dall’altro una grande attenzione al progetto Academy che prende forma tramite l’accordo con vari comuni e la collaborazione con realtà sportive già esistenti. Fabrica di Roma sarà il primo paese dove a settembre inizieremo i nostri corsi di pallavolo e nei prossimi e stiamo lavorando per ufficializzare nei prossimi giorni altri comuni che vogliono entrare a far parte del nostro progetto”.

11 agosto, 2020