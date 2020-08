Vuoi migliorare la vivibilità della tua casa? Vuoi rinnovare il tuo bagno, la tua aria condizionata e i tuoi impianti? Trovi tutto da Articoli termoidraulici srl

Economia - L'azienda Articoli termoidraulici srl è specializzata nella vendita di materiale per termica, idraulica, riscaldamento e condizionamento - Quest’estate la filiale di Viterbo rimarrà eccezionalmente aperta per tutto il mese di agosto - Nella filiale di Viterbo c'è anche tutto l'occorrente per il risparmio energetico e l'utensileria professionale

Viterbo – sponsorizzato – Vuoi migliorare la vivibilità della tua casa?

In questa estate così particolare in cui molti di noi stanno riscoprendo la bellezza, la tranquillità e soprattutto la “sicurezza” delle proprie case nei paesi di origine, viene sicuramente voglia di migliorare i propri ambienti.

Tanti sono i miglioramenti che possono levare la qualità della nostra vita e anche far risparmiare dei soldi.

Avete mai pensato a quanta acqua consuma quella vecchia cassetta che continua a perdere e che spreca litri e litri di acqua a ogni scarico? Oppure a quanto sarebbe più bello sostituire quei vecchi sanitari dove non si riescono più a togliere quelle orribili macchie di calcare? O ancora a come potrebbe essere bello entrare in un nuovo box doccia con un getto di acqua molto più piacevole e regolabile?

Avete poi pensato a quanto sarebbe bello, dopo una giornata passata al mare o al lago al caldo, poter rientrare in casa e accedere il condizionatore di nuova generazione che consuma poca energia e dona un fresco leggero e gradevole a tutta la casa?

Questi sono solo alcuni esempi degli innumerevoli che potremmo farvi e per i quali potrete usufruire anche di importanti agevolazioni fiscali ancora per tutto il 2020.

Per tutto questo la nostra filiale di Viterbo in via dell’Agricoltura 13 in località Poggino, telefono 0761-251754, quest’estate rimarrà eccezionalmente aperta per tutto il mese di agosto (chiusi solo il sabato e la domenica ed il giorno di Ferragosto).

Nel nostro punto vendita troverete tutto quanto per esaudire i Vostri desideri e migliorare la vivibilità della Vostra casa.

Da oltre 50 anni Articoli termoidraulici srl è specializzata nella vendita di materiale per termica, idraulica, riscaldamento e condizionamento. Ma nella nostra filiale di Viterbo troverete anche quanto vi occorre per il risparmio energetico e l’utensileria professionale.

Personale altamente specializzato saprà seguirvi nella scelta migliore per le vostre esigenze.

La filiale ha anche un ampio e rinnovato spazio dedicato all’esposizione di arredo bagno, sanitari, box doccia, vasche, pavimenti e rivestimenti delle migliori marche sul mercato.

La nostra azienda, che fa parte del più grosso gruppo nazionale del settore, il gruppo Cambielli Edilfriuli Spa, è l’unica sul mercato in grado di garantirvi la gamma più ampia di articoli e di marchi e di poter soddisfare sia l’esigenza di materiali per piccole che per grandi ristrutturazioni.

Vi aspettiamo per consigliarvi al meglio!

ARTICOLI TERMOIDRAULICI il numero uno della termoidraulica e non solo.

ARTICOLI TERMOIDRAULICI Srl è presente sul territorio di tutto il Lazio ed anche a Terni con ben 20 punti vendita.

Seguiteci su Facebook e Instagram e visitate il nostro sito: www.articolitermoidraulici.it.

12 agosto, 2020