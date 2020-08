“Vuole il commissariato, ma non riesce a organizzare nemmeno la polizia locale”

Orte - La replica di Idee Chiare alla richiesta del sindaco Angelo Giuliani

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Il ministro istituisca il commissariato di polizia… Ma Giuliani in quattro anni non è riuscito ad organizzare nemmeno il comando di polizia locale.

Le dichiarazioni di Giuliani, certo non dovute al clima torrido di questi giorni, visto che ormai le spara una dietro l’altra, inverno o estate che sia, cozzano come sempre con le sue azioni.

E se sullo Sprar ci siamo già espressi certi che gli ortani hanno ben chiara l’origine di questa situazione, le successive esternazioni del primo cittadino meritano un’attenta analisi.

Giuliani ha chiesto al ministro dell’Interno di istituire un commissariato di polizia. Lui, lo stesso Giuliani che in quattro anni è riuscito a smantellare tutti gli uffici comunali, corpo di polizia locale compreso.

L’unica cosa in cui è stato maestro è stata quella di complicare la vita ai pochi agenti rimasti in servizio trasferendoli nei nuovi uffici del comune con tutte le difficoltà del caso, visto che gli apparati della videosorveglianza ed altro materiale si trovano ancora nella sede di piazza della Libertà, poiché sensibili e non idonei a essere posti nella nuova sede nelle attuali condizioni.

Ora ci sono dei nuovi agenti, ma tutti assunti con un contratto a termine. Nulla ci toglie dalla testa che anche questa volta i nuovi arrivati, appena ne avranno occasione, fuggiranno a gambe levate. Sarebbe ora che qualcuno cominciasse a chiedersi anche il perché.

Ed è proprio qui la riflessione, come mai in quattro anni ancora si deve istituire un corpo di polizia locale con tutti i crismi?

Perché laddove i servizi e la sicurezza dipendono direttamente dal sindaco e dalle sue capacità organizzative i risultati sono immobilismo, quando siamo fortunati, e caos quando ci va male?

Invece di chiedere sempre agli altri la luna, Giuliani si preoccupi di fare la sua parte facendo funzionare il comando di polizia locale e completando l’organico come previsto per legge.

Questo sarebbe un modo serio e responsabile di gestire la sicurezza di Orte, esercitando in maniera puntuale le proprie competenze e garantendo presenza costante di polizia comunale sul territorio, invece di piazzare i pochi agenti rimasti nascosti dietro le macchinette per le multe.

Ma a Giuliani piace viaggiare “alto” e proporre iniziative ad “effetto”, poi, come sempre, quando si schianta è un fenomeno nel dare la colpa agli altri.

Associazione Idee Chiare

5 agosto, 2020