Yulia Tymoshenko, ex primo ministro dell’Ucraina, contagiata e in gravi condizioni

Salute - La portavoce del suo partito: “Ha febbre a 39 gradi”

Kiev – Yulia Tymoshenko, ex primo ministro dell’Ucraina, è risultata positiva al Coronavirus e ora è in gravi condizioni di salute.

“Le sue condizioni sono valutate come gravi, la sua temperatura arriva a 39 gradi” ha riferito la portavoce di Patria, il partito politico di Tymoshenko. Non è stato specificato se si trova ricoverata in ospedale o se è in isolamento in casa.

L’Ucraina nel frattempo ha superato i 100mila contagi totali e i 2000 morti. Nella giornata di ieri sono stati registrati 1799 nuovi casi.

24 agosto, 2020