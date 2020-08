Zero nuovi casi nella Tuscia, ma fatti 100 tamponi in meno rispetto al boom di contagi di Ferragosto

Coronavirus - Ieri nessun positivo in tutto l'Alto Lazio - Due guariti a Civitavecchia e Campagnano

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, nessun nuovo caso nell’Alto Lazio.

Per il secondo giorno consecutivo ieri, lunedì 17 agosto, la Asl di Viterbo non ha registrato contagi. Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 58 tamponi: la metà del giorno precedente, quando ne sono stati eseguiti 110, e un terzo rispetto all’impennata di positivi di Ferragosto quando sono stati effettuati 161 tamponi, ovvero 103 in più. Dall’inizio dell’emergenza ne sono stati fatti 18mila 206.

Nella Tuscia restano 17 i malati, a cui vanno aggiunti i due migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Orte. Otto pazienti sono a Viterbo (un’anziana è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle), due a Civita Castellana, uno a Capodimonte, Montefiascone, Nepi, un 30enne statunitense è in convalescenza a Bassano in Teverina, un 19enne di Grotte di Castro, un uomo del Bangladesh residente a Orte e una ragazza di Sutri che lavora in una residenza per anziani della provincia di Roma.

È fermo a 486 il totale dei casi e a 444 quello dei guariti. In quarantena ci sono 201 persone, mentre 4mila 344 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare.

Stabile anche la situazione in Sabina. Gli attualmente positivi restano venticinque: pure ieri zero infezioni e negativizzazioni. In sorveglianza domiciliare ci sono 113 persone, tutte asintomatiche. Nelle ultime 24 ore, in tredici ne sono uscite.

Nel territorio della Asl Roma 4 nessun nuovo contagio, ma sono guariti due pazienti: una donna di Campagnano e un uomo di Civitavecchia. Salgono a 775 le negativizzazioni e scendono a 42 i malati: undici a Cerveteri e dieci Civitavecchia, cinque a Santa Marinella, tre ad Anguillara, due a Bracciano, Castelnuovo di Porto, Formello e Riano, uno a Campagnano, Capena, Fiano Romano, Ladispoli e Sacrofano.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 18mila 855 tamponi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 486 (152 a Viterbo; 334 in provincia)

Attualmente positivi: 17 + 2 migranti a Orte

Guariti: 444

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 1 a Belcolle

In quarantena: 201

Usciti dalla quarantena: 4344

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 152 casi (6 morti e 138 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Civita Castellana: 9 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Capodimonte: 4 casi (3 guariti)

Sutri: 4 casi (3 guariti)

Nepi: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











18 agosto, 2020