Coronavirus, 10 studenti positivi dopo una festa Erasmus

Scatta l’allerta a Bologna dove dieci studenti sono risultati positivi al Covid-19 dopo aver partecipato a una festa Erasmus organizzata lunedì sera, 21 settembre, nella zona universitaria.

Secondo quanto riporta Repubblica, finora sono dieci i giovani contagiati, in gran parte spagnoli e tutti di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Ma ci sarebbero alcune decine di giovanissimi sottoposti a sorveglianza.

L’allarme è scoppiato a metà settimana quando una ragazza con sintomi, che aveva partecipato alla festa, è risultata positiva al tampone.

Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di sanità pubblica a Bologna, ha spiegato la situazione a Repubblica. “Secondo noi – ha detto – i ragazzi coinvolti non hanno portato il virus dalla Spagna ma l’hanno preso qui. Io voglio lanciare un appello: bisogna fare attenzione. Non è il periodo delle feste. Se si organizzano, è bene che siano fatte all’aperto, con poche persone e in condizioni di massima sicurezza”.

28 settembre, 2020