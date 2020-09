11 settembre, il Covid non ferma le celebrazioni nei luoghi della tragedia

New York- Donald Trump e Joe Biden sono attesi al Flight 93 national memorial in Pennsylvania

Condividi la notizia:











New York – Oggi, 11 settembre, è l’anniversario della tragedia che nel 2001 colpì le Torri gemelle di New York. Le celebrazioni non sono mancate neanche in questo anno così particolare.

Sono previste due distinte cerimonie, a cui parteciperà il vicepresidente Mike Pence: una presso la piazza del memoriale dell’11 settembre, una al World trade center. Donald Trump e Joe Biden si recheranno invece in Pennsylvania al Flight 93 national memorial.

L’opinione pubblica si è spaccata. Da un lato alcuni americani sembrano aver capito l’importanza di mantenere un rigido sistema di sicurezza per evitare ulteriori contagi, ma altri cittadini credono invece che l’impegno a non dimenticare la tragicità dell’attacco terroristico si stia lentamente affievolendo e che gli eventi sarebbero potuti essere maggiori.

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020