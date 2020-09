1350 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus - Ministero della Salute - Sono stati effettuati 55mila 862 tamponi - In aumento le terapie intensive che sono 232 (+10 rispetto a ieri) - Balzo dei ricoverati con sintomi (+110)

Roma – In Italia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1350 nuovi casi di Covid-19. Il dato è quello del bollettino giornaliero del ministero della Salute. C’è quindi un calo rispetto a ieri per quanto riguarda i nuovi casi. Ieri l’incremento in 24 ore era stato di 1587 nuovi casi. Il totale dei nuovi casi di Coronavirus, da inzio pandemia a oggi, è così di 299mila 506 contagi.

Sono stati però effettuati meno tamponi, come sempre il lunedì. Sono 55mila 862 contro gli 83mila 428 di ieri.

In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri.

In totale sono 35mila 724 le persone che sono morte a causa del Covd-19. I negativizzati in totale, da inizio emergenza a oggi, sono invece 218mila 703.

Nelle ultime 24 ore l’incremento degli attuali positivi segna un +981 unità, per un totale di attuali positivi che sale a 45mila 079.

Continua ad aumentare il numero dei pazienti in terapia intensiva. Sono 232 le persone in reparto (+10 rispetto a ieri).

Crescita anche per i ricovertai con sintomi che sono 2mila 475 (+110 rispetto a ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 42mila 372 persone.

Va comunque specificato che nel bollettino di oggi l’Abruzzo ha comunicato l’aggiornamento relativo a 3 giorni (sabato, domenica e lunedì). Nei bollettini precedenti mancavano infatti i dati della regione.

Nessuna regione ha registrato incremento zero nei contagi. La regione con più casi nelle 24 ore è la Campania (243), seguita da Lazio (198), Emilia Romagna (116) e Veneto (103). Mentre la Lombardia si ferma a 90.

Sul dato dei decessi pesa il bilancio del Lazio, 5 vittime in un giorno, cui si aggiungono Sicilia (3), Sardegna (2) e una ciascuna in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Puglia, Abruzzo e Umbria.

21 settembre, 2020