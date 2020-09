19enne infetto per più di un mese dopo una vacanza a Corfù

Coronavirus - Nella Tuscia due positivi di rientro da Austria e Sardegna - A Orte negativi i tamponi sulla squadra di calcio a 5 con un giocatore contagiato - Quattordici casi in tutto l'Alto Lazio

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, 14 casi e 12 guariti nell’Alto Lazio.

Nella Tuscia ieri, domenica 20 settembre, tre nuovi positivi e quattro guariti. I contagiati attuali sono 101, otto dei quali ricoverati: quattro nel reparto di malattie infettive di Belcolle e altrettanti in una struttura sanitaria extra Asl.

Nelle ultime 24 ore casi a Montalto di Castro, Orte e Viterbo. “Uno – sottolinea l’azienda sanitaria – presenta un link epidemiologico con un caso precedentemente accertato, uno è un cittadino di rientro dalla Sardegna e un altro dall’Austria”. Sale a 606 il totale dei positivi accertati dall’inizio dell’emergenza.

Cresce a 480 anche il complessivo delle guarigioni avvenute finora. Ieri si sono liberati del Covid altri quattro: a Civita Castellana, Tarquinia, Vignanello e Grotte di Castro. In quest’ultimo comune si è negativizzato, dopo circa quaranta giorni, il 19enne risultato infetto in seguito a una vacanza sull’isola Greca di Corfù.

Resta alto il numero delle persone in quarantena: sono 392, mentre 5mila 151 hanno concluso il periodo di isolamento. Finora sono stati fatti 26mila 211 tamponi, 259 nelle ultime 24 ore.

A Orte diventano quattro i casi attuali. “Si tratta – fanno sapere dal comune – di un caso collegato ai precedenti e non di un nuovo focolaio”. Tra questi quattro c’è anche un atleta della squadra di calcio a 5 Città di Orte. L’associazione sportiva comunica che “il giro di tamponi effettuato dai giocatori, staff tecnico e dirigenziale, a cui sono stati sottoposti dopo l’accertata positività di un membro della squadra, ha dato per tutti esito negativo. Tutti i tesserati coinvolti rispetteranno comunque il periodo di quarantena come stabilito dalla Asl”.

L’azienda sanitaria Roma 4 ha registrato sei casi: due a Fiano Romano con sintomi e altrettanti a Ladispoli e uno ad Anguillara e a Civitavecchia. Sei anche i guariti, per un totale di 891: due a Civitavecchia e Cerveteri, uno ad Anguillara e Morlupo.

Gli attualmente positivi sono 177. Dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 33mila 218 tamponi.

In Sabina cinque nuovi positivi: un 17enne di Rivodutri e un 22enne, un 38enne un 40enne e una 55enne di Rieti. Due invece i guariti: un bambino di 11 anni di Cantalice e una ragazza di 29 anni di Cittaducale.

I contagi in corso sono ottantanove. In sorveglianza domiciliare ci sono 377 persone, ben 38 con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in dodici ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 606 (192 a Viterbo; 414 in provincia)

Attualmente positivi: 101

Guariti: 480

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 8 (4 a Belcolle; 4 extra Asl)

In quarantena: 392

Usciti dalla quarantena: 5151 Comuni con positivi

Viterbo: 192 casi (6 morti e 151 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 29 casi (1 morto e 14 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 27 guariti)

Civita Castellana: 18 casi (11 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 14 casi (10 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Montalto di Castro: 1o casi (9 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Canepina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Monterosi: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020