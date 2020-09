“2 milioni e 289mila euro a 29 comuni della Tuscia, risorse per dare ossigeno dopo lockdown”

Economia - Luigia Melaragni, segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, commenta così i fondi stanziati dal governo per le aree interne e montane

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Un’importante iniezione di risorse da utilizzare per sostenere la ripartenza delle micro, piccole e medie imprese e accelerare l’innovazione del tessuto produttivo della Tuscia. Insomma, per investire sulla crescita e rafforzare i territori”. Così Luigia Melaragni, segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia, sul decreto del governo che ripartisce tra i comuni delle aree interne e montane 210 milioni di euro per il sostegno alle attività produttive.

“29 comuni della provincia di Viterbo, con una popolazione che supera appena i 50mila abitanti, beneficeranno, complessivamente, di 2 milioni e 289mila euro – afferma Melaragni -. Potranno prevedere contributi a fondo perduto, per esempio, per le spese di gestione, per l’innovazione di prodotto e/o di processo, l’ammodernamento, l’acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, per opere murarie e impiantistiche”.

E ancora. “Grazie a questa misura – spiega la segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia – è offerta una opportunità per il riequilibrio dei territori, per dare ossigeno alle attività economiche, artigianali e commerciali, che hanno molto sofferto nella fase di lockdown e faticano a rimettersi in movimento, valorizzandone il ruolo e le enormi potenzialità: con la loro presenza concorrono non solo a creare ricchezza ma alla coesione sociale”.

“Cna – conclude Melaragni – è pronta a confrontarsi con le amministrazioni sulle azioni di sostegno da attivare e a collaborare”.

Nell’individuazione dei comuni, sono stati utilizzati i criteri della perifericità e della minore dimensione demografica. Ecco i destinatari delle risorse nella Tuscia: Tessennano, Proceno, Latera, Arlena di Castro, Lubriano, Calcata, Onano, Barbarano Romano, Cellere, Villa San Giovanni in Tuscia, Celleno, Gradoli, Farnese, Civitella d’Agliano, Capodimonte, Monteromano, Carbognano, Piansano, San Lorenzo Nuovo, Faleria, Graffignano, Vejano, Ischia di Castro, Castiglione in Teverina, Castel S. Elia, Grotte di Castro, Gallese, Valentano, Oriolo Romano.

Comune Fondo 2020 Fondo pro capite 2020 Fondo 2021 Fondo pro capite 2021 Fondo 2022 Fondo pro capite 2022 Fondo totale annualità Fondo totale annualità pro capite Tessennano 16081,02 49,78643963 10720,68 33,19095975 10720,68 33,19095975 37522,38 116,1683591 Proceno 19246,02 33,58816754 12830,68 22,39211169 12830,68 22,39211169 44907,38 78,37239092 Latera 22259,1 27,44648582 14839,4 18,29765721 14839,4 18,29765721 51937,9 64,04180025 Arlena di Castro 22816,14 26,68554386 15210,76 17,79036257 15210,76 17,79036257 53237,66 62,26626901 Lubriano 23322,54 26,05870391 15548,36 17,37246927 15548,36 17,37246927 54419,26 60,80364246 Calcata 23512,44 25,83784615 15674,96 17,22523077 15674,96 17,22523077 54862,36 60,28830769 Onano 24348 24,94672131 16232 16,63114754 16232 16,63114754 56812 58,20901639 Barbarano Romano 25525,38 23,87781104 17016,92 15,91854069 17016,92 15,91854069 59559,22 55,71489242 Cellere 26449,56 23,16073555 17633,04 15,44049037 17633,04 15,44049037 61715,64 54,04171629 Villa San Giovanni in Tuscia 27854,82 22,23050279 18569,88 14,8203352 18569,88 14,8203352 64994,58 51,87117318 Celleno 28551,12 21,82807339 19034,08 14,55204893 19034,08 14,55204893 66619,28 50,93217125 Gradoli 28741,02 21,72412698 19160,68 14,48275132 19160,68 14,48275132 67062,38 50,68962963 Farnese 30551,4 20,83997271 20367,6 13,89331514 20367,6 13,89331514 71286,6 48,626603 Civitella d’Agliano 31893,36 20,28839695 21262,24 13,52559796 21262,24 13,52559796 74417,84 47,33959288 Capodimonte 33437,88 19,73900826 22291,92 13,15933884 22291,92 13,15933884 78021,72 46,05768595 Monte Romano 36881,4 18,75961343 24587,6 12,50640895 24587,6 12,50640895 86056,6 43,77243133 Carbognano 36944,7 18,74414003 24629,8 12,49609335 24629,8 12,49609335 86204,3 43,73632674 Piansano 36957,36 18,74105477 24638,24 12,49403651 24638,24 12,49403651 86233,84 43,72912779 San Lorenzo Nuovo 38666,46 18,35142857 25777,64 12,23428571 25777,64 12,23428571 90221,74 42,82 Faleria 39210,84 18,2376 26140,56 12,1584 26140,56 12,1584 91491,96 42,5544 Graffignano 39894,48 18,10094374 26596,32 12,06729583 26596,32 12,06729583 93087,12 42,23553539 Vejano 40071,72 18,06660054 26714,48 12,04440036 26714,48 12,04440036 93500,68 42,15540126 Ischia di Castro 40590,78 17,96847278 27060,52 11,97898185 27060,52 11,97898185 94711,82 41,92643648 Castiglione in Teverina 41350,38 17,83112549 27566,92 11,88741699 27566,92 11,88741699 96484,22 41,60595947 Castel Sant’Elia 44831,88 17,28291442 29887,92 11,52194295 29887,92 11,52194295 104607,72 40,32680031 Grotte di Castro 44971,14 17,26339347 29980,76 11,50892898 29980,76 11,50892898 104932,66 40,28125144 Gallese 47642,4 16,91846591 31761,6 11,27897727 31761,6 11,27897727 111165,6 39,47642045 Valentano 47971,56 16,87950739 31981,04 11,25300493 31981,04 11,25300493 111933,64 39,38551724 Oriolo Romano 60340,38 15,80004713 40226,92 10,53336476 40226,92 10,53336476 140794,22 36,86677664 Totale 980915,28 653943,52 653943,52 2288802,32

18 settembre, 2020