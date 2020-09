“Il 24 settembre le scuole nel capoluogo riaprono”

Viterbo - Per il sindaco Arena si stanno risolvendo i problemi che lo hanno indotto a posticipare l'avvio di 10 giorni

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Il 24 settembre le scuole nel capoluogo riapriranno”. Il sindaco Giovanni Arena lo dà praticamente per certo (salvo imprevisti), dopo lo spostamento della prima campanella di dieci giorni dal 14.

Nel frattempo la situazione si sta smuovendo e il primo cittadino conta, nella settimana che resta, che i presupposti stavolta ci siano.

“Ho sentito telefonicamente i dirigenti scolastici. Per quanto riguarda il personale, problema rilevato, qualche unità è arrivata. Quindi, a meno che entro il 24 non accada l’imprevedibile, si riapre.

Io sarò presente dove possibile, all’entrata il primo giorno di scuola in città”. L’ingresso dei ragazzi è un momento particolarmente delicato per il rispetto delle norme anticovid.

“Ho chiesto all’università di poter far utilizzare il parcheggio superiore a Santa Maria in Gradi, per evitare intasamenti in via Carlo Cattaneo.

Chi accompagna gli alunni in classe può lasciare lì la macchina. I presidi informeranno le famiglie.

Va evitato che ci siano assembramenti. Si fa tanto per contenerli all’interno degli istituti, ma occorre pensare anche al momento dell’arrivo, all’esterno”.

Quello che rappresentava il principale motivo che ha portato Arena a rinviare l’apertura, comunque, pare superato.

“Il personale sta arrivando – ribadisce il sindaco – seppure non al completo. Ci sono i presupposti per aprire”.

17 settembre, 2020