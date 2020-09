31 sierologici positivi su 3122, ma nessun prof ha il Covid in corso

Coronavirus - Solo l'1,5% dei docenti che si è sottoposto all'indagine di sieroprevalenza ha scoperto di aver avuto a che fare con il Coronavirus, ma nessuno è infetto ora

Viterbo – (f.b.) – Su 3122 docenti di vari ordini e gradi della provincia di Viterbo soltanto 31 hanno dato esito positivo. Ma tutti questi non hanno il Covid-19 in corso perché si sono già negativizzati.

I dati emergono dall’indagine di sieroprevalenza della Asl su maestri e professori della Tuscia a cui il servizio è stato offerto gratuitamente e liberamente.

Dei 3122 test sierologici, ovvero quelli che si ottengono tramite le analisi del sangue in laboratorio, soltanto 31 sono risultati positivi. La percentuale è dell’1,5%.

Questa positività significa che l’organismo di quella persona ha avuto a che fare con il Coronavirus, ma non è detto (anzi spesso non è così) che l’infezione sia ancora in corso.

Per questo i positivi al sierologico vengono sottoposti di prassi al tampone nasofaringeo che rileva la malattia in atto. Tutti i 31 docenti in questione sono risultati negativi al tampone e quindi non sono malati, né tantomeno contagiosi per chi viene a contatto con loro.

17 settembre, 2020