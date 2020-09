70enne si finge un’incaricata della parrocchia e deruba una coppia di anziani

Ragusa - La donna è finita in manette ai domiciliari

Pozzallo – Si finge un’incaricata della parrocchia e ruba 3500 euro a una coppia di anziani, in manette una 70enne di Siracusa.

La donna è stata arrestata dai carabinieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa: è ai domiciliari con l’accusa di furto aggravato. Secondo quanto denunciato ai militari si sarebbe finta un’incaricata della parrocchia con il compito di raccogliere alcuni dati per far ottenere un sussidio in denaro.

Le vittime, ultrasettantenni – lei assiste il marito costretto a letto – nel luglio scorso avevano ricevuto la sua visita: la signora in quell’occasione sarebbe riuscita ad introdursi nella stanza da letto per sottrarre il denaro. L’indagine ha permesso in pochi giorni di raccogliere gravi e precisi indizi di colpevolezza a carico della donna, sulla quale gravano da 40 anni precedenti specifici.

14 settembre, 2020