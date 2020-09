“Bike riding for Parkinson’s Italy” incontra papa Francesco

Viterbo - Conclusa l'iniziativa che, seguendo la via Francigena, ha fatto tappa anche nel capoluogo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa a Roma, con l’incontro con Papa Francesco, la “Bike riding for Parkinson’s Italy”, percorso ciclistico a tappe da Pavia a Roma, che seguendo la via Francigena ha portato i partecipanti anche nella nostra città, sede di tappa, dove sono stati affettuosamente accolti dalla cittadinanza.

La nostra associazione che ha supportato l’associazione via Francigena in Tuscia nell’attività di accoglienza, vuole salutare e ringraziare questi sportivi e “colleghi” per il messaggio che hanno trasmesso con la loro impegnativa prova: si può convivere con il Parkinson e nonostante la sua presenza non bisogna mai rinunciare alle proprie passioni.

Associazione Parkinson Viterbo – aps

14 settembre, 2020