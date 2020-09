“50 euro al mese per chi va a lavoro o a scuola in bicicletta”

Gussago - Il comune ha stanziato 29mila euro per finanziare il progetto

Condividi la notizia:











Gussago – Pedalare per non inquinare e per guadagnare qualche euro.

All’interno delle iniziative previste per la Settimana europea della mobilità, il comune di Gussago, in provincia di Brescia, ha promosso un’iniziativa per premiare chi scegli la bicicletta come mezzo di spostamento.

Tutti i residenti del paese che hanno almeno 16 anni di età riceveranno un bonus di 25 centesimi al chilometro se utilizzeranno la bici per muoversi da casa verso il lavoro, la scuola o la stazione. Il comune ha stanziato 29mila euro per finanziare il progetto e ciascuno potrà ricevere massimo 50 euro al mese.

Condividi la notizia:











24 settembre, 2020