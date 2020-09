A fuoco l’insegna luminosa della Coop

Montefiascone - Intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco in via Cardinal Salotti - FOTOCRONACA

Condividi la notizia:











Montefiascone – (m.m.) – A fuoco parte dell’insegna luminosa della Coop.

È accaduto ieri sera intorno alle 20 in via Cardinal Salotti a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento una parte dell’insegna luminosa notturna del supermercato Coop, installata su un palo alto alcuni metri, è andata a fuoco.

L’incendio ha interessato le lettere “o” e “p” di una delle due facciate dell’insegna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e i vigili del fuoco di Viterbo con un’autopompa serbatoio e una jeep.

I pompieri tramite una scala sono saliti vicino all’insegna e hanno spento le fiamme con un estintore.

I carabinieri hanno presidiato la zona durante l’intervento.

Una volta spento l’incendio i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vicina con del nastro segnaletico rosso e bianco.

L’intervento dei pompieri è durato circa 30 minuti.

Fotocronaca: In fiamme parte dell’insegna della Coop

Condividi la notizia:











26 settembre, 2020