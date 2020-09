Washington - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a Bob Woodward

Washington – “Abbiamo un’arma nucleare di cui Putin e Xi non ne hanno mai sentito parlare”. Il presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump in un’intervista a Bob Woodward.

L’estratto del colloquio tra i due è stato citato nel libro Rage, di cui il Washington Post ha pubblicato degli estratti.

“Ho costruito un’arma nucleare che non abbiamo mai avuto in questo Paese – ha detto Trump al giornalista Woodward -, una cosa che non avete mai visto e di cui non avete neanche mai sentito parlare”.

Questa presunta arma nucleare sarebbe l’unica nel suo genere, e quindi sconosciuta alle altre potenze militari.

Altre fonti coperte dall’anonimato ascoltate dal giornalista Woodward avrebbero confermato l’esistenza di un nuovo sistema di armi prodotto dagli Stati Uniti.

“Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi – ha detto il presidente degli Stati Uniti nell’intervista – non hanno mai sentito parlare prima. Nessuno. Quello che abbiamo è incredibile”.

10 settembre, 2020