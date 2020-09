“Accidentale l’incendio all’hotel Margherita”

Il giornale di mezzanotte - Montalto di Castro - Il comandante uscente della compagnia di Tuscania, Ciro Laudonia, sul rogo del 30 luglio scorso

Montalto di Castro – “Alcuni accertamenti tecnici sono ancora in corso, ma l’incendio all’hotel Margherita è stato accidentale”. Lo ha detto il comandante uscente della compagnia carabinieri di Tuscania, Ciro Laudonia, a margine della conferenza stampa di congedo.

Il rogo, che ha bruciato gran parte della struttura esterna dell’albergo di Montalto di Castro, risale alla sera del 30 luglio scorso. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. I vigili del fuoco, di tutta la Tuscia ma anche di Grosseto e Civitavecchia, hanno impiegato ore e ore per spegnere le fiamme. Le indagini sono poi state affidate ai carabinieri: Montalto di Castro fa parte della compagnia di Tuscania.

In un’intervista a Tusciaweb il titolare dell’hotel Margherita, Giovanni Nardini, aveva già detto: “È partito tutto da un banale mozzicone di sigaretta che non si era spento bene e che, mentre era ancora acceso, è stato buttato nella pattumiera fuori al terrazzo di una stanza al terzo piano”. Prende fuoco prima il secchio, poi le fiamme si sarebbero allungate sul balcone fatto di legno e plexiglass. In pochi attimi l’incendio è diventato inarrestabile. E oltre a salire verso l’alto, come accade in ogni rogo, il fuoco è sceso anche in basso perché il plexiglass infuocato gocciolava di sotto.

6 settembre, 2020