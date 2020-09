Affare fatto per Falbo, il centrocampista alla Viterbese in prestito annuale

Sport - Calcio - Serie C - Dopo il sì della Lazio arriva anche quello del calciatore, al Rocchi in questi istanti per la firma del contratto - Nome nuovo per puntellare la difesa: Altobello

Viterbo – (s.s.) – Dopo il sì della Lazio arriva anche quello di Falbo.

Il centrocampista accetta l’offerta della Viterbese e si trasferisce nella Tuscia in prestito annuale.

Al Rocchi in questi istanti per la firma del contratto, il calciatore classe 2000 (che il presidente Romano ha già incoronato come titolare) si allenerà con i nuovi compagni a partire da domani.

L’ufficialità del club di via della Palazzina è attesa a breve.

Nome nuovo, infine, per puntellare la difesa: piace Errico Altobello, classe ’90 che si è svincolato in estate dal Picerno.

24 settembre, 2020