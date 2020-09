Ageniza Ue per l’ambiente: “Nel 2019 emissioni di gas serra diminuite del 4% rispetto al 2018”

Bruxelles - È la riduzione più significativa degli ultimi 10 anni

Condividi la notizia:











Bruxelles – Le emissioni di gas serra nell’Ue a 27 paesi sono diminuite nel 2019 del 4% rispetto al 2018, e del 24% rispetto al 1990. È quanto emerge dai dati preliminari sulle emissione dell’Agenzia europea per l’ambiente (Aea).

Se i dati venissero confermati, quella registrata nel 2019 rappresenterebbe la più significativa diminuzione negli ultimi 10 anni. Non solo, in tal caso sarebbe già superato l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni del 20% entro il 2020.

Secondo l’Aea, la riduzione delle emissioni registrata nel 2019 riflette la crescita costante in Europa delle energie rinnovabili e l’abbandono del carbone per via, soprattutto, dell’aumento dei prezzi delle sue emissioni. Per l’Agenzia, questi dati dimostrano come sia possibile raggiungere anche gli obiettivi più ambizioni sul clima prefissati per il 2030 e la stessa neutralità climatica nell’Ue entro il 2050.

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020