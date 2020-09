Aggredisce e deruba donne sole con armi da kung fu

Milano - Un 23enne è stato arrestato per aver attaccato almeno 4 donne utilizzando anche un nunchaku, bastone con catena tipico di varie arti marziali

Milano – Il suo bersaglio erano sempre donne sole, aggredite a tarda notte.

Ieri è stato messo in manette un 23enne, che ha dato segni di squilibrio mentale, responsabile di aggressione ai danni di almeno 4 donne a Milano.

Una donna 41enne ha raccontato di essere stata aggredita e derubata dall’uomo lo scorso 18 giugno a colpi di nunchaku, arma utilizzata nel kung fu. Sono stati altri tre i casi di aggressioni registrati nel centro di Milano, in cui l’uomo brandendo “oggetti metallici” ha attaccato sempre donne sole.

Il tribunale deciderà se il suo stato di salute è compatibile con la reclusione in carcere. Proseguono le indagini per identificare altre possibili aggressioni non ancora ricondotte al ragazzo.

16 settembre, 2020