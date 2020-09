Aggressione omofoba, due ragazzi gay picchiati dal branco in pieno centro

Napoli - Si sono scagliati in dieci contro di loro

Napoli – Quei due ragazzi sono stati picchiati perché gay.

L’aggressione omofoba ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri a Napoli. A raccontare la vicenda è il Gay Center, un centro che offre servizi e promuove diritti e iniziative per omosessuali e transessuali.

Secondo quanto riportato da Gay Center, ieri pomeriggio un passante ha incominciato a importunare uno studente perché omosessuale, rivolgendosi a lui con epiteti omofobi. Il ragazzo ha chiesto all’uomo di allontanarsi, che ha continuato ad offenderlo mentre si allontanava insieme alla moglie e al figlio piccolo.

Poco dopo lo studente si trovava in piazza Bellini insieme a un suo amico, anche lui gay. I due sono stati raggiunti dallo stesso uomo, accompagnato questa volta da altre nove persone. Il branco si è scagliato contro i due ragazzi, che hanno riportato diverse contusioni e ferite.

“Quanto accaduto – ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line – dimostra quanto siano duri i contesti che da tempo denunciamo con il nostro numero verde 800 713 713. Per questo è necessaria una legge seria contro l’omotransfobia, che prevenga situazione di questo tipo e allo stesso tempo condanni definitivamente dichiarazioni che vedono l’omosessualità come o qualcosa di inferiore”.

19 settembre, 2020