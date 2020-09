“Ai giovani chiediamo di darci una mano. Tre regole fondamentali: distanziamento, mascherine e igiene”

Roma - Il ministro Speranza in Senato - La Camera approva il decreto Covid per prorogare lo stato di emergenza fino al 15 ottobre

Roma – Mentre nel resto d’Europa il quadro “sull’emergenza Coronavirus si sta deteriorando”, in “Italia siamo ancora in vantaggio grazie alle misure di contenimento. Ma bisogna continuare a rispettare 3 regole basilari: distanziamento, mascherine e norme igieniche”.

A dirlo è il ministro della salute Roberto Speranza, che fa il punto della situazione in Senato, non dimenticandosi di lanciare un appello ai giovani.

“Ho più volte teso la mano ai nostri ragazzi. Lungi da noi ogni forma di demonizzazione, ma dobbiamo chiedere loro di darci una mano. Continuano a essere uno strumento di diffusione del virus, i genitori e i nonni pagherebbero un prezzo molto più significativo. Il nostro sistema di monitoraggio – prosegue – ha segnalato negli ultimi sette giorni un’età media dei contagiati di 29 anni”.

“Credo sia un dato assolutamente significativo su cui dobbiamo riflettere – spiega il ministro – anche rispetto alle misure che andiamo a mettere in campo”.

“Il lockdown nel nostro paese ha funzionato e il comportamento degli italiani, così come le decisioni del governo, sono riusciti a piegare la curva e ci consegnano ancora un significativo vantaggio rispetto alla stragrande maggioranza dei Paesi europei”. “Voglio rendere nota la nostra proposta che porterò a Bruxelles perché quando assumiamo una misura di maggiore controllo, non compiamo mai un atto ostile verso un altro Stato. La nostra proposta è che si possa costruire un meccanismo di reciprocità, per togliere dal tavolo questo dubbio di ostilità”, conclude.

Intanto la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Covid. Il via libera è arrivato con 276 voti a favore, 194 contrari e 1 astenuto: il testo prevede la proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.

2 settembre, 2020