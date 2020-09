Al via la premiazione “Humanitates” 2020, è dedicata allo studente Patrick Zaky

Sutri - L'appuntamento è per domenica 20 settembre, alle 21, nel giardino di Palazzo Doebbing

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – La seconda edizione del premio internazionale “Humanitates” 2020 sarà assegnato a Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato lo scorso 7 febbraio al Cairo.

L’evento, che si inserisce nel ricco programma del ‘Cubo festival – Un borgo di libri’ – si terrà domenica 20 settembre, alle 21, nel giardino di Palazzo Doebbing, a Sutri, in provincia di Viterbo.

La mattina del 7 febbraio, in base a quanto riferito dai suoi avvocati, agenti dell’agenzia di sicurezza nazionale (Nsa) lo hanno arrestato e tenuto bendato e ammanettato per 17 ore durante il suo interrogatorio all’aeroporto. I pubblici ministeri di Mansoura hanno ordinato la detenzione preventiva di Patrick George Zaki in attesa di indagini su accuse tra cui “diffusione di notizie false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”.

Il 5 marzo Patrick George Zaki è stato trasferito nella prigione di Tora, al Cairo. Nello stesso giorno, la commissione Diritti umani del Senato ha ascoltato l’ambasciatore italiano al Cairo che ha garantito il massimo impegno sul caso. Patrick George Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Da quel giorno il giovane attivista, impegnato nella difesa dei diritti delle minoranze oppresse in Egitto, attende di tornare in libertà. Ma, dopo quasi 240 giorni di detenzione arbitraria e immotivata, tra rinvii e udienze di proroga della detenzione preventiva è ancora rinchiuso in carcere. Tante, in questi mesi, le iniziative, in Italia e nel mondo, per chiedere la scarcerazione del giovane ricercatore.

L’attribuzione del premio “Humanitates” vuole essere un contributo in tal senso. Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda di Patrick Zaky e, più in generale, sulle sparizioni forzate in Egitto come in altri paesi.

A ritirare il premio sarà il professor Mirko Degli Esposti, pro rettore Vicario dell’università di Bologna, dove Patrick frequenta il master internazionale Gemma, un corso di studio unico in Europa sugli studi di genere. Alla cerimonia di consegna interverranno anche Riccardo Noury, portavoce di Amnesty international Italia, Azzurra Meringolo, giornalista Rai, e l’artista ravennate Gianluca Costantini autore volto di Patrick che emerge dal filo spinato. Un’immagine divenuta famosa in tutto il mondo.

Il premio di quest’anno è stato realizzato dal Maestro Stefano Cianti di Ronciglione, già autore del precedente.

L’ingresso è libero a posti limitati, nel rispetto delle norme e delle disposizioni anti-Covid attualmente in vigore. Per chi volesse prenotare, basta inviare un whatsapp o un messaggio sms al nr 3407064430 o 3356603612 indicando nome e cognome, seguito dal testo ‘prenotazione posto premio’.

Il premio “Humanitates” viene assegnato ogni anno a persone e/o associazioni che si siano distinti per il loro impegno nella promozione della solidarietà, dei diritti umani e del valore del bene comune, contribuendo a realizzare una convivenza civile evoluta, ad educare e indirizzare verso sensibilità e comportamenti che sviluppino la crescita personale e sociale.

Premio Humanitates 2020

18 settembre, 2020