Al via la rassegna di teatro e musica ‘La Cultura al centro’

Viterbo - Dal 19 settembre al 24 nel quartiere di San Pellegrino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Undici appuntamenti artistici di teatro e musica a Viterbo, nel quartiere medioevale di San Pellegrino. Dal 19 settembre al 24 ottobre ecco la rassegna ‘La Cultura al centro’, con direzione artistica di Francesco Cerra.

Un progetto nato da un’idea del circolo culturale Tetraedro e realizzato con il contributo della regione Lazio, bando ‘Lazio Crea’ per le attività di promozione culturale e animazione territoriale.

Una manifestazione di elevato valore artistico che diventa anche momento di integrazione e inclusione. L’evento sarà ospitato dal complesso della parrocchia di Santa Maria Nuova, in via San Pellegrino 49, concesso dal parroco Don Mario Brizi e oggi riqualificato con l’attivazione dei centri estivi del progetto ‘Eta Beta e il papavero’, realizzati dall’associazione Eta Beta Odv e dalla cooperativa Gli anni in tasca, in collaborazione con la Tsmree (Tutela salute mentale riabilitazione età evolutiva) e Uosda (Unità operativa semplice disabile adulto) della Asl di Viterbo e con l’assessorato alle politiche sociali del comune di Viterbo.

Oltre ai tanti artisti che si esibiranno, tra i protagonisti delle serate ci saranno ragazzi con disabilità dell’associazione Eta Beta. Alcuni di loro, dopo aver partecipato a un workshop sulla gestione degli eventi, saranno impegnati nella gestione della location e nell’accoglienza del pubblico. Altri, con attestato Haccp, coadiuvati da chef e operatori del settore, si occuperanno degli aperitivi e delle cene che accompagneranno gli eventi. Altri ancora, infine, faranno parte di una delle compagnie teatrali che si esibiranno.

“‘La Cultura al centro’ è un luogo non luogo, unico nel suo genere – spiegano gli organizzatori -. Potrebbe essere tra i primi, se non l’unico, centro culturale gestito da diversamente abili in Italia, inserito in una location davvero suggestiva, di giorno aperta per i laboratori e le attività diurne dei ragazzi, di pomeriggio e sera per godere insieme di aperitivi, cene, musica dal vivo e spettacoli”.

Il primo appuntamento è per sabato 19 settembre alle 17 con lo spettacolo per famiglie ‘Abdulì mangia verdure’ della compagnia Circomare Teatro e proseguirà alle 19 con l’inaugurazione, un aperitivo e il concerto del trio jazz di Enrico Mianulli.

La rassegna continuerà venerdì 25 settembre con la cena-spettacolo ‘Decameron’ della compagnia Tetraedro e il 2 ottobre con il concerto di Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli, ospiti d’eccezione.

La rassegna proseguirà fino al 24 ottobre. Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook ‘Tetraedro compagnia teatrale”.

Ingresso riservato ai soci del circolo culturale Tetraedro.

Francesco Corsi

9 settembre, 2020