Al via l’ultima tappa del Cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa

Cultura - L'appuntamento è per domenica 20 settembre - E' il terzo itinerario da Vitorchiano a Viterbo

Vitorchiano – (s. c.) – Domani domenica 20 settembre, ultima tappa del Cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa da Vitorchiano a Viterbo.

La rievocazione di un fatto avvenuto 770 anni fa quando la Santa Patrona di Viterbo, e di tutti i fiorai d’Italia, fu cacciata dalla città.

Appuntamento per tutti alle 8,30 alla porta principale di Vitorchiano. Guida turistica, naturalistica e ambientale sarà Anna Rita Properzi.

Tutto avverrà nel rispetto delle norme di comportamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I posti saranno limitati e i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina propria, rispettare il distanziamento previsto e utilizzare il gel igienizzante che sarà messo a disposizione dall’associazione.

A tutti i partecipanti viene consigliato di indossare scarpe comode, cappello e munirsi di acqua. Verrà chiesto un contributo spese per la camminata pari a 12 euro a persona (i bambini sotto ai 12 anni non pagano).

Il percorso si snoderà costeggiando la locale stazione e la linea ferroviaria ex Roma-Nord, dove Matteo Jarno Santoni, appassionato di fotografia analogica e trasporti ferroviari, socio dal 2015 della Federazione italiana Modellisti ferroviari ed amatori della ferrovia (F.i.m.f.), racconterà qualche aneddoto sulla storica strada ferrata, proseguendo per strada Gramignana, strada Montecchio, strada Piscine, strada Costa Volpara, strada Romana, fino ad arrivare a Viterbo. Tempo di percorrenza circa 5 ore, per 15 chilometri circa.

La mattina per raggiungere Vitorchiano, oltre all’uso dei mezzi propri, si potrà prendere il trenino ex Roma Nord che da Viterbo parte alle 6,50 e arriva a destinazione alle 7. Possibilità di effettuare il trasferimento insieme a un accompagnatore previa prenotazione.

A piedi, dalla stazione di Vitorchiano fino al centro del paese, si impiegano circa 20 minuti per arrivare. Un’ottima occasione per farsi una buona colazione nelle caffetterie del paese e un giretto per i vicoli del centro storico medioevale.

La manifestazione è patrocinata dal Sodalizio Facchini di Santa Rosa, da Gramas – rete delle grandi macchine a spalla patrimonio immateriale Unesco, dalla provincia di Viterbo, dai comuni di Soriano nel Cimino, Viterbo, Vitorchiano, dai cavalieri del Soccorso città di Viterbo e dall’associazione Gea -Gestione e educazione ambientale.

Info: 3334912669 (Annarita) – 3281670365 (Barbara) – 3382129568 (Silvio).

19 settembre, 2020