“Alberi crollati, porte e finestre spaccate, pali della luce caduti a terra, in un minuto è successo un disastro”

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “E’ successo tutto in un minuto. Un vero e proprio disastro”. Il racconto di Irma Bellitto è drammatico. La donna risiede in strada del Garinei, che dalla Martana arriva fino a strada Castiglione passando per il Bagnaccio, all’interno dell’area colpita dalla tromba d’aria di domenica pomeriggio.

Lo scenario, come in molte altre zone a nord di Viterbo, è tragico con una serie di abitazioni devastate da un evento che ha provocato decine di milioni di euro di danni tra case private, aziende e opere pubbliche.

Un evento che ha portato il sindaco Giovanni Arena a chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la sua città (da oggi sulla home page del sito del comune i modelli per la segnalazione dei danni subiti).

“La casa è del mio compagno e dei miei suoceri – racconta Irma Bellitto –. In pochi istanti gli alberi hanno iniziato a cadere. Tegole, comignoli, parabole e antenne volavano in cielo per poi precipitare a terra. Una catastrofe“.

Lo spavento per i residenti è stato forte. Una decina di famiglie sono state costrette a sfollare e molte altre, titolari di aziende soprattutto agricole, hanno visto distrutta la quasi totalità del proprio lavoro.

“Abbiamo avuto paura – prosegue la donna -. La tromba d’aria ha danneggiato anche le automobili e i box. Le cucce dei cani sono state spazzate via e i resti sono stati ritrovati ammucchiati a decine di metri di distanza.

Anche gli interni delle strutture sono rimasti coinvolti: il vento ha spaccato porte e finestre e i magazzini sono stati scoperchiati. I danni economici sono tantissimi. Speriamo che qualcuno ci aiuti”.

1 settembre, 2020