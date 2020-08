“Alberto Sordi 100 – storia di un italiano”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - PromoTuscia e Tusciaweb presentano la passeggiata - racconto gratuita sul set viterbese del "Vigile" di Zampa - Sabato 5 settembre alle 21,30 in piazza San Faustino

Condividi la notizia:











Viterbo – PromoTuscia viaggi e congressi, in occasione dei suoi 25 anni di attività, omaggia la città di Viterbo con una visita guidata gratuita a cura di Antonello Ricci.

Alberto Sordi, cento anni fa nasceva lo straordinario attore, Viterbo lo ricorda con un evento unico: una passeggiata – racconto gratuita sul set viterbese del “Vigile” di Zampa. Sabato 5 settembre alle 21,30, un appuntamento da non perdere, per scoprire luoghi che appartengono all’immaginario comune e avvicinarsi a un artista rimasto nel cuore di tutti, accompagnati dalla narrazione di Antonello Ricci.

Si partirà da piazza San Faustino, dove c’è il portone di casa di Otello Celletti, passando poi per piazza del Comune. Qui si trova la casa del sindaco, Vittorio De Sica, ma anche le finestre del palazzo sul palco del comizio dei monarchici che hanno candidato Celletti-Sordi contro De Sica sindaco.

L’itinerario si concluderà in via san Lorenzo, proprio dove nel film trova posto la leggendaria trattoria della “pernacchia” all’indirizzo di Otello, di fronte al meccanico dove lavora come apprendista remo, il giovanissimo figlio di Otello. Quella via san Lorenzo teatro del “mavvammorìammazzatotuelaKoscina” di Marisa Merlini, moglie di Otello.

Il filo della passeggiata-racconto ideata, organizzata e promossa da PromoTuscia, ufficio turistico Viterbo e da Tusciaweb, sarà l’aneddotica e il racconto critico del set del “Vigile” di Zampa. Ma passo passo, cuore della narrazione sarà quella maschera dell’Italiano plasmata anno dopo anno dall’Albertone nazionale, in buona parte proprio sui set viterbesi dove Sordi lavorò con Fellini, Monicelli e Zampa, giusto per citarne alcuni.

Come dimenticare, ad esempio, il vitellone Alberto, all’uscita dal veglione di Carnevale, ubriaco in un’alba lunare a piazza della Rocca? O nel 1960, quando l’attore è di nuovo a Viterbo, tra capoluogo e frazioni, La Quercia e soprattutto Bagnaia, per girare proprio “Il vigile” di Luigi Zampa, i cui luoghi rivivranno nell’appuntamento del 5 settembre?

Nel rispetto delle norme anti Covid, è necessario avere dispositivi di protezione e mantenere debito distanziamento.

Manila Olimpieri

Info: PromoTuscia viaggi e congressi Srl

telefono: +39 3280993588

email: manila@promotuscia.it

sito web: www.promotuscia.it

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020