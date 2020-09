Alessandro Lupino 14esimo al Monte Coralli di Faenza

Sport - Motocross - "Mi sento bene e sono convinto di potermi giocare ottime carte nelle prossime gare"

Faenza – Riceviamo e pubblichiamo – Il “Monte Coralli” di Faenza ha ospitato il Gran Premio d’Italia, sesto round del Campionato Mondiale Motocross FIM 2020 e prima di tre gare consecutive che saranno disputate sullo storico circuito romagnolo.

Dopo la bella vittoria ottenuta la settimana scorsa nel Campionato Italiano Prestige, Alessandro Lupino è arrivato a Faenza con la convinzione di ben figurare anche nella serie iridata che, almeno in questo primo scorcio di stagione, non gli aveva regalato molte soddisfazioni.

Lupino ha dimostrato fin da subito di trovarsi a proprio agio in pista ottenendo il decimo tempo nel turno di prove cronometrate che hanno decretato lo schieramento al cancelletto di partenza.

In gara uno Alessandro è caduto con un avversario subito dopo il via e ha perso molto tempo a ripartire. Nonostante il ritardo accumulato, il viterbese ha spinto al massimo ed è riuscito a raggiungere la zona punti e a tagliare il traguardo in ventesima posizione.

Nella seconda manche Lupino è scattato a centro gruppo e ha messo a segno una fantastica rimonta che gli ha permesso di chiudere in decima posizione. Lupino ha chiuso il GP al quattordicesimo posto assoluto ed è ventitreesimo nella classifica di campionato.

Mercoledì prossimo si schiererà al via del Gran Premio dell’Emilia Romagna, settimo round iridato della stagione, che sarà ospitato ancora dal tracciato dal Faenza.

“Finalmente sono riuscito a fare una buona gara anche al mondiale – dice Alessandro Lupino – sono arrivato a Faenza con la consapevolezza che avrei dovuto impegnarmi al massimo e così ho fatto. Ogni volta che sono entrato in pista ho dato il 100% e i risultati mi hanno dato ragione.

Mi spiace per come è andata nella prima manche, ma purtroppo ho perso molto tempo a recuperare la mia moto dopo che sono caduto con un altro pilota. Senza questo inconveniente avrei fatto sicuramente bene anche in gara uno. Fisicamente e mentalmente mi sento bene e sono convinto di potermi giocare delle ottime carte nelle prossime due gare di Faenza.”

7 settembre, 2020