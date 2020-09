Alessandro Lupino nella top ten al mondiale a Faenza

Sport - Motocross - Il viterbese conferma il suo buon momento di forma con un'altra bella prova: "Entusiasmante lottare alla pari coi migliori piloti del mondo"

Faenza – Riceviamo e pubblichiamo – Seconda gara consecutiva disputata sul circuito Monte Coralli che ha ospitato il settimo round del campionato mondiale motocross Fim 2020, il gran premio dell’Emilia Romagna.

Dopo i buoni risultati ottenuti domenica scorsa, Alessandro Lupino è tornato a Faenza con la convinzione di fare bene e nelle prove cronometrate ha ottenuto il nono tempo. Prima manche da incorniciare per il viterbese che dopo essere partito nella top ten si è inserito nel gruppo dei migliori riuscendo a tagliare il traguardo con una strepitosa settima posizione.

Nonostante una partenza meno brillante, Alessandro è riuscito ad essere veloce e incisivo anche nella seconda manche che ha concluso al dodicesimo posto dopo una gran rimonta che l’ha visto recuperare una quindicina di posizioni nel corso della gara.

Grazie ai piazzamenti ottenuti nelle due manche di oggi Lupino ha chiuso decimo nell’assoluta di giornata confermando l’ottimo momento di forma che sta attraversando in questo periodo.

Domenica prossimo Lupino sarà ancora impegnato in pista a Faenza per il gran premio dell’Emilia Romagna, ultima gara di tre consecutive disputate sul circuito romagnolo e ottavo round iridato della stagione 2020.

“Finalmente un’altra gara positiva – è il commento di Lupino -. Nella prima manche sono rimasto stupito dal passo che riuscivo a tenere. Trovarsi gomito a gomito con i migliori piloti della Mxgp è veramente entusiasmante. In sella ero tranquillo e rilassato e nonostante andassi veramente forte mi sembrava di fare metà della fatica che faccio di solito per rimontare dopo brutte partenze. Nella seconda la mia partenza è stata meno brillante ma ho rimontato bene chiudendo dodicesimo. Oggi ho portato a casa due ottimi risultati per i quali ho lavorato veramente tanto. Risultati che speravo di raggiungere e che finalmente cominciano ad arrivare. Domenica prossima saremo ancora in questa pista e proveremo a fare ancora meglio, soprattutto in partenza”.

10 settembre, 2020