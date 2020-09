Alice Sisto vince ai campionati italiani giovanili

Il giornale di mezzanotte - Sport - Equitazione - L'atleta di Orte conquista il titolo della Young riders categoria Brevetti in sella al cavallo Di Biasi

Orte – (a.c.) – Successo tutto ortano ai campionati italiani giovanili di equitazione, specialità salto ostacoli, disputati domenica scorsa all’Arezzo equestrian centre. Alice Sisto, 17 anni, conquista il trofeo nazionale Young riders nella categoria Brevetti, in sella al cavallo Di Biasi. Sia la cavallerizza che l’animale sono nati e cresciuti a Orte.

Sisto, tesserata con il club ippico Regno verde di Narni e allenata da Gianluca Quondam, riceve la coccarda tricolore al termine di due manche affrontate senza alcuna sbavatura, in perfetta simbiosi col cavallo e con grande padronanza degli ostacoli.

“Questa vittoria la devo a tutte le lacrime versate quando scendevo insoddisfatta da cavallo – dice la giovane ortana dopo la vittoria -. Grazie alle mille difficoltà, oggi questo traguardo ha un altro sapore, ed è un sapore meraviglioso”.

“Un ringraziamento immenso – continua Sisto – va al mio istruttore, che in poco tempo ha permesso a me e al mio cavallo di fidarci l’uno dell’altro e mi ha insegnato che quando ci sono impegno e dedizione la strada che ti separa dal tuo obiettivo si accorcia di giorno in giorno sempre di più”.

10 settembre, 2020