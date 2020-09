Con la guida automatica travolse e uccise una donna, è accusata di omicidio

Arizona - La polizia: "Incidente evitabile se avesse guardato la strada"

Arizona – Mentre era al volante di una macchina con guida automatica travolse e uccise una donna, 46enne accusata di omicidio colposo.

L’incidente è avvenuto il 27 agosto del 2018, in tarda serata, a Tempe in Arizona: la vittima, Elaine Herzberg, stava attraversando la strada con la sua bici, quando venne travolta dall’auto che viaggiava a circa 60 chilometri orari. Secondo quanto ricostruito dalla polizia distrettuale, la 46enne alla guida della macchina non avrebbe fatto nulla per evitare l’impatto, dal momento che “negli istanti immediatamente precedenti all’incidente avrebbe mantenuto lo sguardo in basso, invece di tenere gli occhi sulla strada”. Un elemento che emergerebbe anche dal video delle telecamere installate sull’auto, reso pubblico dalla polizia.

Il rapporto degli agenti di Tempe, così come riporta la Bbc, ha specificato anche come la donna, ora accusata di omicidio, al momento dello scontro stava guardando in streaming il programma televisivo “The Voice”. Una distrazione, un errore umano dunque – e nessuna responsabilità della società proprietaria dei sistemi di guida automatica – dietro alla morte di Herzberg, che poteva essere evitata se “l’autista avesse osservato il percorso”.

Il vicepresidente della National transportation safety board Bruce Landsberg, che assieme alla polizia ha portato avanti le indagini, ha scritto nel rapporto che durante il “viaggio, l’autista ha trascorso il 34% del tempo a guardare il suo cellulare durante lo streaming di un programma televisivo”.

La 46enne è comparsa per la prima volta in tribunale il 15 settembre: il processo a suo carico riprenderà a febbraio del prossimo anno.

16 settembre, 2020