Alla Trinità festa di San Nicola con il pane benedetto

Viterbo - Il 10 settembre le celebrazioni

Il 10 settembre ricorrerà la festa di San Nicola da Tolentino, celebrata da secoli con particolare solennità presso la Chiesa della SS. Trinità in Viterbo.

Al grande Taumaturgo i fedeli si rivolgono, in particolare, per la Sua potente intercessione in favore delle Anime del Purgatorio.

Il singolare carisma del Santo agostiniano è interpretato egregiamente dal pittore viterbese Giovan Francesco Bonifazi (XVII sec.) nella grande tela “San Nicola e le Anime purganti”, che si può ammirare nel transetto sinistro della stesso tempio della Trinità.

In ossequio alla tradizione, al termine della messa, che avrà inizio alle ore 18,30, verrà distribuito a cura dei PP. Agostiniani il pane benedetto.

Il servizio d’onore verrà prestato dai Cavalieri della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

10 settembre, 2020